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الامارات | رمسة ملاعب

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فيديو

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لمسؤول بارز في اتحاد لعبة جماعية، وهو ينتقد أداء لجنة مهمة في الاتحاد المعني عندما كان وقتها محللاً تلفزيونياً، لكنه حالياً يتولى رئاسة اللجنة ذاتها.

جيوفاني

علمت «الإمارات اليوم» أن اللاعب المكسيكي، جيوفاني دو سانتوس، تلقى عرضاً من أحد أندية الدوري الإماراتي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، إذ إن لاعب السابق فسخ عقده مع نادي أميركا المكسيكي وبات لاعباً حراً.

عودة

علمت «الإمارات اليوم» أن هناك تحركات تجري حالياً بشأن عودة نادي رأس الخيمة إلى دوري الدرجة الأولى من جديد، بعد أن كان قد أعلن انسحابه، ولم يخض منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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