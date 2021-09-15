بايرن ميونخ يقسو على برشلونة مجدداً ويكتسحه في الكامب نو بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

فاز فريق بايرن ميونخ الألماني على برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الاولى من المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم الفريق البافاري بالهدف الاول عن طريق توماس مولر في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل أن يحرز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 85.

ودخل بايرن ميونخ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: أوباميكانو، زوله، بافارد، كيميتش

خط الوسط: جوريتزكا، ديفيز، توماس مولر

خط الهجوم: ليفاندوفسكى، جمال موسيالا، ليروى سانى

فيما دخل برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: أوراخو، بيكيه، جارسيا

خط الوسط: بوسكيتس، دى يونج، سيرجى روبيرتو، جوردى ألبا

خط الهجوم: ممفيس ديباى، لوك دى يونج، بيدرى