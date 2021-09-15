في حفل تدشين النجمة العاشرة.. الخطيب يوجه 10 رسائل للاعبي ومدربي وجمهور الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

قال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب، إن الفترة المقبلة ستشهد تحديات أكبر بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة، موجهاً الشكر للجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق.

وقال الخطيب، في كلمته التي ألقها خلال احتفالية تدشين النجمة العاشرة اليوم الأربعاء: "أرحب بأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكل الشخصيات العزيزة في بيتها ومكانها وسط عائلة الأهلي".

وأضاف رئيس النادي الأهلي: "أتذكر نجما كبيرا سمعت عنه وتعلمت منه وهو مختار التتش الذي سُمى هذا الملعب باسمه، أشكره وأشكر أسرته الذي يجب أن يفخروا بوالدهم الذي أرسى مبادئ كثيرة تعلمنا منها".

وتابع: "نعيش أياما تاريخيا كلنا سعداء وفخورين بها، قبل أن أتحدث عن هذا الحدث أريد إيجاد كلمات أشكر بها الله سبحانه وتعالى، كما أوجه الشكر لجميع مجالس الإدارات المتعاقبة".

وأشار إلى أن "أول نجمة حصلنا عليها كانت في عهد صالح سليم، ومجلس حسن حمدي أضاف نجوما كثيرة على قميص الأهلي، وسعيد للغاية بالفترة التي قضيتها مع حسن حمدي".

وواصل: "جيل الأهلي الحالي رجال وأثبتوا قوة شخصيتهم بالإنجازات سواء على المستوى المحلي والقاري والعالمي".

وقال الخطيب: "أوجه الشكر لكل الجهاز الفني والإداري والطبي وجميع العاملين بدءً من أعضاء الجهاز حتى غرفة خلع الملابس، كما أشكر جميع السفارات التي قمنا بزيارتها خلال الفترة الماضية".

ووجه الخطيب حديثه للاعبي الأهلي قائلاً: "الفترة المقبلة بها تحديات أكبر، بإمكانكم صناعتها حتى تكونوا نموذج لزملائكم الشباب، يجب أن تتركوا في نفوسهم أثرا طيبا وكيفية اللعب بروح الفانلة الحمراء".

وأضاف: "أبارك لجمهور الأهلي العظيم شريك كل نجمة حصلنا عليها".

واختتم رئيس النادي الأهلي تصريحاته قائلاً: "كل يوم في تمام الساعة العاشرة مساء سيتم إضاءة النجمة العاشرة في البرج الرمزي الجديد داخل مقر النادي الأهلي".