أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 14 / 9 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 14 / 9 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يرشح خالد رفعت لرابطة الأندية المحترفة

الزمالك يرشح خالد رفعت لرابطة الأندية المحترفة

رشح نادى الزمالك، خالد رفعت مدير التسويق السابق بالنادى الأبيض لتمثيله فى رابطة الأندية التى سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة، لإدارة مسابقة الدورى الجديد.

جنش يعلن الرحيل عن نادى الزمالك: يعلم الله إننى لم ادخر نقطة عرق فى سبيل خدمة بيتى

أعلن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء، حيث كتب جنش عبر صفحته على انستجرام: "أعلن اليوم رحيلى عن بيتى نادى الزمالك، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم بناء على قرار الإدارة الفنية والمدرب". بيراميدز : عبدالله السعيد ليس للبيع ومستمر معنا.. ولم نتفاوض مع الزمالك أنهى ممدوح عيد الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز، الجدل الدائر حول رحيل عبد الله السعيد عن النادى السماوى للزمالك بأنه اللاعب ليس للبيع ولم ندخل فى مفاوضات لبيعه.

بن شرقى يشارك فى تدريبات الزمالك.. وترحيب خاص بعودة مصطفى فتحى

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ولاعبو الفريق على تهنئة مصطفى فتحي لاعب الأبيض بعد عودته للفريق عقب انتهاء إعارته لسموحة.