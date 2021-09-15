شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يودع جنش: إن شاء الله تكسر الدنيا وترجع تنور بيتك تانى يا حبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، زميله محمود جنش، الذى أعلن رحيله على القلعة البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء، متمنيا له التوفيق خلال المرحلة المقبلة.

ونشر عواد، صورة جمعته مع جنش، نشرها عبر ستورى حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "بالتوفيق يا أبو تمارا، إن شاء الله تكسر الدنيا وترجع تنور بيتك تانى يا حبيبى".





وأعلن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء وانتقاله لصفوف فريق فيوتشر الصاعد حديثًا للدورى الممتاز لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكتب جنش عبر صفحته على انستجرام: "أعلن اليوم رحيلى عن بيتى نادى الزمالك، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم بناء على قرار الإدارة الفنية والمدرب".

وأضاف جنش: "يعلم الله إننى لم أدخر جهدًا أو نقطة عرق فى سبيل خدمة بيتى نادى الزمالك.. وأتمنى التوفيق للفريق فيما هو قادم".