شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرفض عرضا بـ10 ملايين جنيه لرحيل أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مجلس إدارة النادي المصري رحيل أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق البورسعيدي لأحد الأندية الصاعدة حديثا للدوري الممتاز مقابل 10 ملايين جنيه يحصل عليها النادي وراتب سنوي للاعب يقدر بـ6 ملايين جنيه.

وكشف مصدر في مجلس إدارة النادي المصري لليوم السابع، أن اللاعب تلقى عرضا مغريا من أحد الأندية الصاعدة للدوري الممتاز وصل لعشرة ملايين جنيه، لكن الإدارة رفضت العرض وتمسكت باللاعب في اطار حفاظها على قوام الفريق بل المشاركة بالكونفدرالية الموسم المقبل.

كما رفض مسئولو النادي، برئاسة سمير حلبية، 3 عروض محلية من الدوري المصري، لرحيل مهاجم الفريق محمد عبد اللطيف جريندو عن الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأكد مصدر في المصري أن الإدارة رفضت رحيل اللاعب، رغم تلقيه 3 عروض مغرية، أحدها من الفرق الصاعدة حديثا للدوري، موضحا أن رحيل عدد كبير من اللاعبين في موسم واحد من شأنه أن يحدث هزة فنية للفريق وهو ما لا ترجوه الإدارة.

وقال المصدر: "هذا الموسم خسرنا عددا من اللاعبين المميزين على رأسهم عمر كمال عبد الواحد هداف الفريق، وكذلك أحمد جمعة الذى رحل لفريق إنبي، ونسعى للحفاظ على قوام الفريق للمنافسة في الموسم المقبل، وكذلك توفير البدائل المناسبة في كل مركز من أجل المنافسة القارية".