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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاهلى اليوم الثلاثاء 14 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 14 / 9 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلى ينهى إجراءات قيد الصفقات الجديدة ورفع المعارين من القائمة.
الأهلى ينهى إجراءات قيد الصفقات الجديدة ورفع المعارين من القائمة
أنهى مسئولى النادى الأهلى اجراءات رفع المعارين من القائمة التى أرسلها لاتحاد الكرة وقيد الصفقات الجديدة وذلك استعدادًا لخوض كأس السوبر المحلي أمام طلائع الجيش المحدد لها يوم 21 من الشهر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.
الأهلى يفحص "ركبة" محمود متولي قبل مران الغد
يخضع محمود متولي مدافع الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق غداً ، الأربعاء، لتحديد موقفه من تدريبات الفريق المقبلة بعدما عانى من آلام في الركبة حرمته من ودية بتروجت الأخيرة.
الأهلي ينهي مع فيوتشر إجراءات رحيل 5 لاعبين
أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات إعارة رباعي فريق الكرة، كريم نيدفيد وسعد سمير ومحمد عبد المنعم ومصطفى البدري لنادي فيوتشر، ودخل نادي فيوتشر في مفاوضات مكثفة مع رباعي الأهلي ومعهم الصاعد فارس طارق، ورحّب الأهلي بإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.