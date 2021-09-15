أخبار الاهلى اليوم الثلاثاء 14 / 9 / 2021

أنهى مسئولى النادى الأهلى اجراءات رفع المعارين من القائمة التى أرسلها لاتحاد الكرة وقيد الصفقات الجديدة وذلك استعدادًا لخوض كأس السوبر المحلي أمام طلائع الجيش المحدد لها يوم 21 من الشهر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

الأهلى يفحص "ركبة" محمود متولي قبل مران الغد

يخضع محمود متولي مدافع الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق غداً ، الأربعاء، لتحديد موقفه من تدريبات الفريق المقبلة بعدما عانى من آلام في الركبة حرمته من ودية بتروجت الأخيرة.