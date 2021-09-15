شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 / 9 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات دور الـ8 وقبل النهائى لكأس مصر من أجل المنتخب

جنش يعلن الرحيل عن نادى الزمالك: يعلم الله إننى لم ادخر نقطة عرق فى سبيل خدمة بيتى

أعلن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء وانتقاله لصفوف فريق فيوتشر الصاعد حديثًا للدورى الممتاز لمدة موسم على سبيل الإعارة.

تقارير جزائرية: مصطفى غربال يدير مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والطلائع

اقترب الحكم الجزائرى مصطفى غربال، من إدارة مباراة السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش، والمقرر له الخميس المقبل استعداداً لمواجهة الطلائع بالسوبر المحلى والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى.

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات دور الـ8 وقبل النهائى لكأس مصر من أجل المنتخب

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات دوري الـ 8 وقبل النهائي لبطولة كأس مصر ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني لإقامة معسكر إعداده لمباراتي ليبيا مبكرا .

الزمالك يرشح خالد رفعت لرابطة الأندية المحترفة

رشح نادى الزمالك، خالد رفعت مدير التسويق السابق بالنادى الأبيض لتمثيله فى رابطة الأندية التى سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة، لإدارة مسابقة الدورى الجديد. اتحاد الكرة يقدّم كيروش فى مؤتمر صحفى الخميس المقبل يقيم الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمر تقديم كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول في الواحدة ظهر الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد ، فيما سيعقد المدير الفني الجديد مؤتمره الصحفي الأول على هامش معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للقاء ليبيا ضمن تصفيات المجموعة الأفريقية السادسة. الأهلي ينهي مع فيوتشر إجراءات رحيل 5 لاعبين أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات إعارة رباعي فريق الكرة، كريم نيدفيد وسعد سمير ومحمد عبد المنعم ومصطفى البدري لنادي فيوتشر، ودخل نادي فيوتشر في مفاوضات مكثفة مع رباعي الأهلي ومعهم الصاعد فارس طارق، ورحّب الأهلي بإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

في استجابة سريعة لمطالب الأندية.. اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة تتجه للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال 15يوما

تتجه النية داخل اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد كرة القدم إلى إصدار قرار بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لاتحاد الكرة.

بيراميدز : عبدالله السعيد ليس للبيع ومستمر معنا.. ولم نتفاوض مع الزمالك أنهى ممدوح عيد الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز، الجدل الدائر حول رحيل عبد الله السعيد عن النادى السماوى للزمالك بأنه اللاعب ليس للبيع ولم ندخل فى مفاوضات لبيعه. إيهاب جلال يعلن ضم 28 لاعبًا لأولى معسكراته مع بيراميدز فى الإسكندرية أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة معسكر الفريق المتجهة إلى الإسكندرية استعدادا لاستئناف كأس مصر والتحضير للدوري الممتاز وكأس الكونفدرالية الأفريقية.