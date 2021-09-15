7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 14 / 9 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 / 9 / 2021 فى مقدمتها ، بيرسى تاو يُجرى أشعة جديدة فى الأهلى لتحديد تطورات إصابة الضامة

بيرسى تاو يُجرى أشعة جديدة فى الأهلى لتحديد تطورات إصابة الضامة

يُجرى الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي أشعة جديدة على العضلة الضامة خلال اليومين المقبلين لتحديد مدى إستجابته للبرنامج التأهيلى الذي يخضع له الأيام الماضية.

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات دور الـ8 وقبل النهائى لكأس مصر من أجل المنتخب

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات دوري الـ 8 وقبل النهائي لبطولة كأس مصر ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني لإقامة معسكر إعداده لمباراتي ليبيا مبكرا .

الزمالك يرشح خالد رفعت لرابطة الأندية المحترفة

رشح نادى الزمالك، خالد رفعت مدير التسويق السابق بالنادى الأبيض لتمثيله فى رابطة الأندية التى سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة، لإدارة مسابقة الدورى الجديد. الأهلي ينهي مع فيوتشر إجراءات رحيل 5 لاعبين أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات إعارة رباعي فريق الكرة، كريم نيدفيد وسعد سمير ومحمد عبد المنعم ومصطفى البدري لنادي فيوتشر، ودخل نادي فيوتشر في مفاوضات مكثفة مع رباعي الأهلي ومعهم الصاعد فارس طارق، ورحّب الأهلي بإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

في استجابة سريعة لمطالب الأندية.. اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة تتجه للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال 15يوما

تتجه النية داخل اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد كرة القدم إلى إصدار قرار بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لاتحاد الكرة.

بيراميدز : عبدالله السعيد ليس للبيع ومستمر معنا.. ولم نتفاوض مع الزمالك أنهى ممدوح عيد الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز، الجدل الدائر حول رحيل عبد الله السعيد عن النادى السماوى للزمالك بأنه اللاعب ليس للبيع ولم ندخل فى مفاوضات لبيعه.