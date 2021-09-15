شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يعلن الرحيل عن نادى الزمالك: يعلم الله إننى لم ادخر نقطة عرق فى سبيل خدمة بيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء، حيث كتب جنش عبر صفحته على انستجرام: "أعلن اليوم رحيلى عن بيتى نادى الزمالك، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم بناء على قرار الإدارة الفنية والمدرب".

أضاف محمود جنش: "يعلم الله إننى لم أدخر جهدًا أو نقطة عرق فى سبيل خدمة بيتى نادى الزمالك.. وأتمنى التوفيق للفريق فيما هو قادم".



جنش

وشارك محمود جنش مع الزمالك فى 114 مباراة طوال مشواره مع القلعة البيضاء والممتد منذ موسم 2011 حتى الآن، بواقع 73 مباراة فى الدورى الممتاز، و12 مباراة فى دورى أبطال أفريقيا و14 مباراة فى الكونفدالية و14 مباراة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر المصرى.

واستقبل خلال تلك المباريات 79 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فى 58 مباراة، وتلقى 7 إنذارات وطُرد فى مباراتين