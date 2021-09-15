شكرا لقرائتكم خبر عن بطل إفريقيا لتنس الطاولة: تربع علم مصر على عرش البطولات الدولية هدفى الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمر عصر، بطل إفريقيا لتنس الطاولة، إن هدفه في الرياضة الحفاظ على تربع مصر على عرش البطولات الإفريقية، معرباً عن سعادته تجاه الإنجاز الرياضى الذى حققه، وتابع: "كسبت 3 ميداليات ذهبية في هذه البطولة.. أنا مبسوط جداً بهذا الحصاد الذى جعل مصر في الصادرة".

وأضاف "عمر عصر"، خلال لقاء له عبر تطبيق زووم، ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن بطولة إفريقيا للتنس كان بها منافسون أقوياء، ولكن بفضل المجهود الذى بذل ودعاء المصريين حققنا مراكز قوية، وتابع: "متفاءل الآن ببطولة باريس 2024".

وشدد "عمر عصر"، على أنه يراعى ارتداء "تى شيرت" مصر في البطولات الدولية ويضع نصب عينه رفع اسم مصر وجعلها في الصادرة، وتابع: "لا أنظر إلى قوة المنافس الذى أمامى بل أتعامل مع كل ماتش على أساس أننى سأفوز به".