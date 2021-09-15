شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن تجديد عقد حارسه أحمد مسعود لـ4 مواسم مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادى المصرى البورسعيدى، تمديد عقد أحمد مسعود حارس الفريق لـ4 مواسم مقبلة، فى إطار الحفاظ على قوام الفريق وتدعيمه بالصفقات الكبيرة بعد التعاقد مع التونسى معين الشعبانى مديرا فنيا .

ونشر الحساب الرسمى لنادى المصرى على موقع "تويتر" ، صورة للحارس أحمد مسعود معلقا عليه: "هو أحد قادة النسور الذين دافعوا وباستماتة عن ألوان القلعة الخضراء خلال السنوات الأخيرة لذا كان قرار التجديد له لأربعة مواسم مقبلة، أحمد مسعود حارسًا لعرين أبناء الباسلة حتى نهاية موسم 2025/2024".

وكان المصرى قد أعلن أيضا تجديد عقد عمرو موسى وفريد شوقى لاعبى الوسط لـ4 مواسم مقبل، ليؤمن خط وسطه فى السنوات المقبلة، بالإضافة إلى التعاقدات الجديدة.

ونجح المصرى فى ابرام العديد من الصفقات خلال الأيام الماضية على رأسها، أحمد الشيخ، لاعب الأهلى ومصر المقاصة وبيراميدز السابق، والوافد لصفوف المصرى البورسعيدى من نادى بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعى مهاجم بيراميدز والذى لعب معارًا فى صفوف طلائع الجيش فى الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادى الصداقة التونسي، وإسلام المزين من الحمام المطروحي، وإلياس الجلاصى ممن الاتحاد الرياضى المنستيرى التونسي.