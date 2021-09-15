شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير جزائرية: مصطفى غربال يدير مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الحكم الجزائرى مصطفى غربال، من إدارة مباراة السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش، والمقرر له الخميس المقبل استعداداً لمواجهة الطلائع بالسوبر المحلى والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى.

وأكدت صحيفة الشروق الجزائرية، أن مباراة السوبر المصرى بين الأهلى المصرى وطلائع الجيش سيديره طاقم تحكيم جزائرى وهم مصطفى غربال بمساعدة الثنائى عبد الحق اتشعلي، وعباس أكرم زرهوني، والياس بوكواسة كحكم رابع، فى حين سيتكفل الثنائى عبيد شارف وبن براهم لحلو بتقنية الفيديو"الفار".

وتم اختيار طاقم تحكيم دولى جزائرى لهذه المباراة فى اطار اتفاقية بين الاتحاد الجزائرى والمصرى كرة القدم والتى تنص على تبادل الحكام والخبرات بين البلدين، ومن المنتظر أن يتم مستقبلا دعوة حكام مصريين لإدارة لقاءات فى البطولة الجزائرية.

وستقام مباراة الأهلى وطلائع الجيش ضمن مباراة كأس السوبر المصرى عن الموسم الماضى بين بطل الدورى للنادى الأهلى ووصيف الكأس طلائع الجيش، يوم 21 سبتمبر على الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.