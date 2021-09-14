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الامارات | البايرن يعمق جراح برشلونة.. وتشيلسي يبدأ الدفاع عن لقب الأبطال بقوة

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب فريق بايرن ميونخ الألماني على برشلونة الإسباني 3 / صفر، اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وتقدم بايرن عن طريق توماس مولر في الدقيقة 34، قبل أن يضيف زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 56. وفي الدقيقة 85 نجح ليفاندوفسكي في إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

في المقابل حقق فريق الإنجليزي بداية ناجحة في مشوار الدفاع عن لقب لكرة القدم وتغلب على ضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي 1 / صفر . وحسم تشيلسي المباراة بهدف وحيد سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة 69 ليحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة السادسة التي شهدت اليوم أيضا فوز يوفنتوس الايطالي على مضيفه مالمو السويدي 3 / صفر.

وعلى ملعب "مالمو ستاديون"، حسم يوفنتوس المباراة لصالحه بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول سجلها أليكس ساندرو وباولو ديبالا وألفارو ، وجاء هدف ديبالا من ضربة جزاء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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