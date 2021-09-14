الامارات | "ريمونتادا ترجيحية" تسعد الوحدة آسيوياً.. ومالانغو يفسد فرحة جمهور الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن "ريمونتادا ترجيحية" تسعد الوحدة آسيوياً.. ومالانغو يفسد فرحة جمهور الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باحت قمة الشارقة وضيفه فريق الوحدة أمس في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا على استاد الشارقة بكل أسرارها حتى آخر ركلة ترجيحية في المباراة التي امتدت لوقت ماراثوني، شهد تعادل الفريقين بهدف لمثله في الوقت الأصلي، ثم شوطين إضافيين بدون تغيير، قبل أن يقلب الوحدة الطاولة على "الملك" في "ريمونتادا ترجيحية"، حيث كان الشارقة متقدما في الركلات حتى اللحظة التي تطلب من الكونغولي بن مالانغو تسجيل ركلة ليتأهل الفريق، فأضاعها بعد تصد رائع من حارس الوحدة محمد الشامسي، بينما عاد الوحدة في الركلات وتمكن من تحقيق التأهل إلى ربع النهائي بطريقة درامية ومثيرة جدا.

وأهدر لاعب الوحدة جوس أنخيل الركلة الأولى لفريقه، فيما أهدر كلا من بن مالانغو الركلة الخامسة للشارقة واللاعب خليل خميس الركلة السادسة، في حين نجح لاعب الوحدة طحنون الزعابي في تسديد الركلة السادسة ليقود فريقه إلى الدور المقبل في البطولة. وودع فريق الشارقة بهذه الخسارة البطولة نظرا لإقامة مباريات هذا الدور من جولة واحدة فقط بدلا من الذهاب والإياب، إذ صمد الفريق خلال الـ 120 دقيقة زمن المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي. وسادت الفرحة أوساط جمهور الوحدة فيما خيم الحزن على أوساط جمهور الشارقة.

وتأثر أداء الفريقين في هذه المباراة بحرارة الطقس والرطوبة العالية. وشهدت المباراة حضورا جماهيريا في المدرجات بلغ 2100 مشجع.

سجل هدف التقدم للوحدة المحترف السوري عمر خربين " 56"، وعادل للشارقة البرازيلي بيرنارد دوراتي" 58". ولم يقدم الفريقان المستوى الفني المقنع خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

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