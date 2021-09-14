مولر يضع بايرن ميونخ في المقدمة بهدف في شباك برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني بتقدم الفريق البافاري بهدف نظيف، في المباراة المقامة حالياً على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف التقدم لبايرن ميونخ اللاعب توماس مولر، في الدقيقة 34 من زمن المباراة.

ودخل بايرن ميونخ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: أوباميكانو، زوله، بافارد، كيميتش

خط الوسط: جوريتزكا، ديفيز، توماس مولر

خط الهجوم: ليفاندوفسكى، جمال موسيالا، ليروى سانى

فيما دخل برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: أوراخو، بيكيه، جارسيا

خط الوسط: بوسكيتس، دى يونج، سيرجى روبيرتو، جوردى ألبا

خط الهجوم: ممفيس ديباى، لوك دى يونج، بيدرى