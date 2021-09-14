بعد ضم ميسي.. مدرب باريس سان جيرمان: «الفريق غير متناغم»

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، ماوريسيو بوكيتينو، عن حالة "عدم التناغم" بين لاعبي فريقه، على الرغم من أن الفريق الباريسي أصبح مرشحًا فوق العادة للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم منذ ضم الأجنتيني ليونيل ميسي هذا الموسم.

وكان الفريق الباريسي قد نجح في التعاقد مع ميسي في صفقة انتقال مجاني من برشلونة الإسباني، ليشكل خط هجوم قوي بوجود الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار، لكن الثلاثي لم يظهر أفضل ما لديه حتى الآن.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء قبل مواجهة فريق كلوب بروج في افتتاح جولات المجموعة الأولى، قال بوكيتينو: ”لسنا فريقًا حتى الآن، وجلب النادي العديد من اللاعبين هذا الصيف، ويوجد بعض الأسماء الكبيرة لكننا لم نتحول إلى فريق“.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: ”نحن مجموعة من اللاعبين تحتاج لتحقيق نتائج جيدة، ويسود شعور بأن سان جيرمان، وتشيلسي، هما الأقوى، لكن تشيلسي هو حامل اللقب، لذا سيكون الفريق الذي يتوجب التغلب عليه خاصة بعد تعزيز تشكيلته“.

وأشار إلى أنه لم يحدد بعد مصير مشاركة مبابي، ونيمار، وميسي الذي لعب نصف ساعة فقط مع فريقه الجديد في بروج، مشيرًا إلى أنه سيتخذ القرار بعد مران، اليوم الثلاثاء.

وأوضح بوكيتينو: ”إذا لعب الثلاثة في الأمام فهم يحظون بالخبرة، ويدركون أننا بحاجة للدفاع بشكل جماعي، ويجب أن يضغط الدفاع من الأعلى لجعلهم في أفضل ظروف للهجوم“.

ويحظى المدرب الأرجنتيني بخيارات عديدة في الهجوم، لكن ربما الأهم أن يختار بين كيلور نافاس، وجيانلويجي دوناروما، في حراسة المرمى بعد انضمام الحارس الإيطالي الذي قاد بلاده للتتويج ببطولة أوروبا.

وواصل: ”سنتخذ القرارات مباراة بمباراة، وأعتقد أن هذا أكثر عدالة، ويسعدنا امتلاك الحارسين في تشكيلتنا، والموسم طويل، وسيستفيد النادي منهما، وكل لاعب يعرف ذلك عند التعاقد مع سان جيرمان“.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان كان قد تأهل للدور قبل النهائي، الموسم الماضي، وكان وصيف البطل في 2020، لكنه لم يتوج باللقب أبدًا.