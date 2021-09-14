دوري أبطال أوروبا: يونغ بويز يُسقط يونايتد المنقوص عددياً بهدف قاتل

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برن: أسقط يونغ بويز السويسري ضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي بهدف قاتل عبر البديل المهاجم الأميركي جوردان سيباتشو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليفوز 2-1، ويفسد فرحة العائد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان افتتح التسجيل على ملعب "وانكدورف" في برن، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعانى يونايتد أمام أصحاب الأرض بعدما خاض الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه آرون وان بيساكا في الدقيقة 35.

وسجل "سي آر7" هدف التقدّم في الدقيقة 13 في مباراته الـ 177 في دوري الأبطال، متساوياً مع الحارس الإسباني السابق لريال مدريد الإسباني إيكر كاسياس كأكثر اللّاعبين خوضاً للمباريات في المسابقة القارية الأم، أمام كل من لاعب وسط برشلونة السابق تشافي (151) وزميله السابق ونجم باريس سان جرمان الحالي الأرجنتيني ليونيل ميسي (149) ومهاجم ريال الإسباني راوول (142).

يونغ بويز أفسد فرحة رونالدو

غير أنّ يونغ بويز أفسد فرحة رونالدو ويونايتد بإدراكه التعادل عبر الكاميروني نيكولاس نغاماليو في الدقيقة 66، قبل أن يرتكب المدافع البديل لفريق "الشياطين الحمر" جيسي لينغارد خطأً قاتلاً عندما حاول إرجاع الكرة إلى حارسه الإسباني دافيد دي خيا فقطعها سيباتشو وسدّدها سهلة في الشباك.

ولم يسبق لفريق يونغ بويز السويسري أن فاز على يونايتد في مباراتيه السابقتين في دوري الأبطال، حيث خسر في دور المجموعات في موسم 2018-2019، خلال المشاركة اليتيمة للفريق في المسابقة الأم حين استهلّ مغامرته الأوروبية بخسارة على أرضه أمام "الشياطين الحمر" بنتيجة صفر-3.

وفشل يونايتد في المحافظة على عاداته في مبارياته الإفتتاحية في دوري الأبطال، حيث لم يخسر سوى مرة واحدة في 21 مباراة (قبل هذه الأمسية)، كانت أمام أيندهوفن الهولندي 1-2 موسم 2015-2016 بإدارة الهولندي لويس فان غال، مقابل 13 فوزاً و7 تعادلات.

ودفع مدرب يونايتد النروجي أولي غونار سولشاير بلاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك أساسياً للمرة الأولى هذا الموسم على الجهة اليسرى للهجوم، في حين حلّ المدافع السويدي فيكتور ليندلوف بدلاً من الوافد الجديد الفرنسي رافايل فاران والبرازيلي فريد بدلاً من الصربي نيمانيا ماتيتش في الوسط.

رونالدو يسجّل والخصم يردّ

وعلى غرار ما فعل في مباراته الأولى بقميص يونايتد في الدوري عقب عودته إلى صفوفه قادماً من يوفنتوس الإيطالي بتسجيله ثنائية من رباعية الفوز على نيوكاسل 4-1، سجّل "سي آر7" في لعبة برتغالية هدف السبق بعد تمريرة عرضية من مواطنه برونو فرنانديش تابعها تسديدة من داخل قدمه اليمنى مرّت بين قدمي الحارس دافيد فون بالموس (13)، رافعاً رصيده إلى 135 هدفاً في المسابقة القارية الأم.

وهو الهدف الأوّل لرونالدو بقميص "الشياطين الحمر" على الصعيد الأوروبي منذ هدفه الأخير على ملعب "الإمارات" في أرسنال في نصف نهائي عام 2009، عندما سجّل ثنائية قبل أن ينضم إلى ريال مدريد الإسباني.

وطرد الحكم بالبطاقة الحمراء مدافع "الشياطين الحمر" آرون وان بيساكا بعد خطأ على قدم اللّوكسمبورغي مارتنس بيريرا في الدقيقة 35، فأجرى سولشاير تبديلاً فوريّاً ليخرج الوافد الجديد جايدون سانشو ويدخل المدافع البرتغالي ديوغو دالوت للحد من خطورة هجمات أصحاب الأرض الذي كاد يدرك التعادل بتسديدة "على الطائر" من المهاجم كريستيان فاسناخت مرت بجانب المرمى (39).

دخل يونايتد الشوط الثاني مستشعرًا بخطر يونغ بويز، فأشرك فاران في دفاع خماسي بدلاً من لاعب الوسط فان دي بيك، غير أنّ المدافع الفرنسي وقع ضحية نغاماليو الذي تمكّن من تجاوزه بعدما مرت الكرة بين قدمي زميله لوك شوو، ليسدّد بقدمه اليمنى في شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا (66).

ردّ سولشاير بإخراج نجمه رونالدو (36 عاماً) وإدخال لينغارد وماتيتش بدلاً من فرنانديش في الدقيقة 72، إلّا أنّ يونغ بويز ظلّ الطرف الأخطر، وبينما كان الحكم يتحضّر لإطلاق صافرة النهاية ارتكب لينغارد خطأً قاتلاً عندما حاول إرجاع الكرة إلى حارسه فوصلت إلى سيباتشو ليسجّل هدف الفوز (90+5).

وضمن المجموعة ذاتها، يلعب لاحقاً فياريال الإسباني مع أتالانتا الإيطالي.