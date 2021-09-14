شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للدخان يتعاقد مع أحمد ناصر بعد انتهاء رحلة احترافه فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد فريق الشرقيه للدخان مع اللاعب أحمد ناصر لاعب الزمالك والإسماعيلى السابق فى صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء تعاقد اللاعب مع فريقه السابق كالماتا اليونانى والذى يتصدر دورى الدرجة الثانية اليونانى.

أحمد ناصر هو أحد ابناء نادى الزمالك وسبق له اللعب مع أبناء ميت عقبة فى دورى المجموعات ضد ليوبار 2013، ثم انتقل بعد ذلك الى الجونه والاسماعيلى الذى شهد تألق الاعب قبل ان يتنقل بعد ذلك الى الاتحاد السكندرى، وبعدها خاض رحلة الاحتراف الخارجى.

ويجرى فريق الشرقية للدخان عددًا من التعاقدات خلال الميركاتو الصيفى الحالى من أجل المنافسة بقوة فى بطولة الدورى، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تلك الصفقات خلال الأيام المقبلة.

وكان مسئولو نادى الشرقية للدخان، اختاروا استاد بتروسبورت لإستضافة مباريات الفريق فى النسخة الجديدة من الدورى الممتاز 2021 -2022.

وأخطر مسئولو نادى الشرقية للدخان اتحاد الكرة باختيار الملعب، على أن يتم البدء فى اجراءات الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بإقامة مباريات الفريق على استاد بتروسبورت.