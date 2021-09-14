شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن التعاقد مع عصام صبحى لاعب مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان اجراءات ضم عصام صبحى ظهير أيمن فريق مصر المقاصة خلال الميركاتو الصيفى الجاري.

ورحل اللاعب المميز الذي يعتبر من مواليد 1990 عن صفوف المقاصة مؤخرا قبل أن تقوم اللجنة الفنية برئاسة على أبوجريشة وعماد سليمان بالتفاوض معه، حيث رحب بشدة بارتداء قميص الدراويش دون وضع أية شروط فى التعاقد.

ووقع عصام صبحى على عقود أنتقاله لفريق الإسماعيلى لمدة 3 سنوات فى صفقة أنتقال حر فى حضور سعد حسنى وكيل اللاعب .

وفعل مسئولو الإسماعيلى التعاقد مع اللاعب بعد موافقة الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف باعتباره احد العناصر المميزة القادرة على تحقيق الإضافة فى الجانب الهجومى والدفاعى.

ويتطلع مجلس الإدارة بالتنسيق مع اللجنة الفنية والجهاز الفنى لتلبية كافة احتياجات الفريق فى الاماكن الشاغرة بلاعبين مميزين ، سعيا لتقديم موسم يكون على قدر تطلعات الجماهير العريضة.