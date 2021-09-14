شكرا لقرائتكم خبر عن تتابع السيدات.. روسيا تتصدر و مصر الوصيف ببطولة العالم للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أحتل المنتخب الروسي المركز الأول بعد انتهاء منافسات السباحة و السلاح ونقاط السلاح الإضافية لتتابع السيدات تحت 19 ببطولة العالم للخماسي الحديث والمقامة بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري.

وجاء المنتخب الروسي في المركز الأول و المكون من يانا سلوفيفا و فاكتوريا سنوفا بمجموع نقاط 564 ، بينما أحتل المنتخب الوطني (1) المكون من أميرة قنديل و ملك خالد المركز الثاني بمجموع نقاط 553 ، فيما حصد منتخب المجر المكون من ريكا مارشال و دورينا دبورنيه المركز الثالث ، كما جاء المنتخب الوطني (2) المكون من زينة عامر و زينة راشد المركز السابع بمجموع 491 ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات الليز رن وحفلة توزيع الجوائز.

وحصد المنتخب الوطني الميدالية الذهبية لمنافسات تتابع الفرق تحت 19 عام أمس الأثنين المكون من مازن طارق ومعتز وائل بمجموع نقاط 1212 ، فيما أحتل المنتخب المصري (2) المركز الخامس المكون من عمر سامح وسيف البنداري بمجموع نقاط 1172.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت - مازن طارق - سيف البنداري - عمر سامح - محمد وليد -أميرة قنديل - ملك خالد - زينة عامر - زينة راشد - نجوي خالد - هانيا أبو بكر.

ويضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف - ياسين الهادي - أسامة مدحت - مروان علام - أمر على - ياسين أحمد - ملك خالد - حبيبة هيثم - جانا أحمد - جنة وليد - جنا محمد الدروي - سارة عمر - ريتاج علاء الدين - هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب - هشام سليمان مدرب جري - إبراهيم سكر رماية - محمد علاء رماية - محمد صباحي للسلاح - عبد الرحمن عادل سلاح - خالد عصفور سباحة - خالد صلاح سباحة - طارق نويهي سباحة - دكتور يوسف حسن مدلك - باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك - بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.