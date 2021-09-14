شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يجدد عقد فريد شوقى 4 مواسم مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادى المصرى البورسعيدى، تمديد عقد فريد شوقى لاعب وسط الفريق لـ4 مواسم مقبلة، في إطار الحفاظ على قوام الفريق وتدعيمه بالصفقات الكبيرة بعد التعاقد مع التونسى معين الشعبانى.

ونشر الحساب الرسمي لنادى المصرى على موقع "تويتر"، صورة لفريد شوقى معلقا عليه: "الاحتفاظ بنجومنا الحاليين قد لا يقل في الأهمية، إن لم يزيد عن استقدام لاعبين جدد وخاصًة إذا ما كان هؤلاء اللاعبين بقيمة وقدر نجمنا فريد شوقي الذي جدد تعاقده مع النسور الخضر لأربعة مواسم مقبلة".

وكان المصرى قد أعلن أيضا تجديد عقد عمرو موسمى لاعب وسط الفريق لـ4 مواسم مقبل، ليؤمن خط وسطه في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى التعاقدات الجديدة.

ونجح المصري في ابرام العديد من الصفقات خلال الأيام الماضية على رأسها، أحمد الشيخ، لاعب الأهلي ومصر المقاصة وبيراميدز السابق، والوافد لصفوف المصري البورسعيدي من نادي بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي، وإسلام المزين من الحمام المطروحي، وإلياس الجلاصي ممن الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.