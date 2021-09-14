شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 / 9 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات دور الـ8 وقبل النهائى لكأس مصر من أجل المنتخب

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات دور الـ8 وقبل النهائى لكأس مصر من أجل المنتخب

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اتحاد الكرة يقدّم كيروش فى مؤتمر صحفى الخميس المقبل الأهلي ينهي مع فيوتشر إجراءات رحيل 5 لاعبين

في استجابة سريعة لمطالب الأندية.. اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة تتجه للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال 15يوما

بيراميدز : عبدالله السعيد ليس للبيع ومستمر معنا.. ولم نتفاوض مع الزمالك إيهاب جلال يعلن ضم 28 لاعبًا لأولى معسكراته مع بيراميدز فى الإسكندرية