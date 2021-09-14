اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 / 9 / 2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الثلاثاء 14 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 / 9 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات دور الـ8 وقبل النهائى لكأس مصر من أجل المنتخب 

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات دور الـ8 وقبل النهائى لكأس مصر من أجل المنتخب

 

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات دور الـ8 وقبل النهائى لكأس مصر من أجل المنتخب

الزمالك يرشح خالد رفعت لرابطة الأندية المحترفة

الزمالك يرشح خالد رفعت لرابطة الأندية المحترفة

 

اتحاد الكرة يقدّم كيروش فى مؤتمر صحفى الخميس المقبل

 

اتحاد الكرة يقدّم كيروش فى مؤتمر صحفى الخميس المقبل

 

الأهلي ينهي مع فيوتشر إجراءات رحيل 5 لاعبين

 

الأهلي ينهي مع فيوتشر إجراءات رحيل 5 لاعبين

في استجابة سريعة لمطالب الأندية.. اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة تتجه للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال 15يوما

 

في استجابة سريعة لمطالب الأندية.. اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة تتجه للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال 15يوما

 

بيراميدز : عبدالله السعيد ليس للبيع ومستمر معنا.. ولم نتفاوض مع الزمالك

بيراميدز : عبدالله السعيد ليس للبيع ومستمر معنا.. ولم نتفاوض مع الزمالك

إيهاب جلال يعلن ضم 28 لاعبًا لأولى معسكراته مع بيراميدز فى الإسكندرية

إيهاب جلال يعلن ضم 28 لاعبًا لأولى معسكراته مع بيراميدز فى الإسكندرية

 

 

بن شرقى يشارك فى تدريبات الزمالك.. وترحيب خاص بعودة مصطفى فتحى

بن شرقى يشارك فى تدريبات الزمالك.. وترحيب خاص بعودة مصطفى فتحى

 

بيرسى تاو يُجرى أشعة جديدة فى الأهلى لتحديد تطورات إصابة الضامة

 

بيرسى تاو يُجرى أشعة جديدة فى الأهلى لتحديد تطورات إصابة الضامة

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا