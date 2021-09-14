شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: إيهاب جلال أفضل مدير فنى فى مصر.. وطموحاته تتماشى مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز عن سعادته البالغة باختيار إيهاب جلال مديرا فنيا للنادى مؤكدا أنه الرجل المناسب فى المكان المناسب، وقادر على تحقيق طموحات بيراميدز التى وضعها مجلس الإدارة، مشيدا به من الناحية الفنية والقيادية.

أضاف هانى سعيد خلال مؤتمر تقديم إيهاب جلال كمدرب للفريق: أنه دائما ما كان يصف إيهاب جلال بأنه المدرب الأفضل فى مصر، بفضل الإمكانيات الفنية الرهيبة التى يمتلكها وكذلك الشخصية القيادية التى تساعده على النجاح، موضحا أن حديثه عن إيهاب جلال نابع من تجربة شخصية بعدما تعامل معه وتدرب تحت قيادته ويعلم جيدا مدى الجودة الفنية والخططية التى يمتلكها المدرب الجديد لبيراميدز.

وأشار المدير الرياضى إلى أن إيهاب جلال تلاقت أحلامه وأهدافه مع خطط وأهداف نادى بيراميدز، خاصة وأنه يسعى لتحقيق بطولته الأولى فى مشواره التدريبى ووجد الهدف موجود فى بيراميدز الذى يسعى هو الآخر للمنافسة على جميع البطولات والألقاب خلال السنوات المقبلة، وفى النهاية يبقى التوفيق هو العامل الرئيسى الذى يأمل فى أن يكون مساندا للمدرب والنادي.

وقال هاني سعيد: إن الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة سيكون كالتالى:

إيهاب جلال .. المدير الفني

حمد إبراهيم .. المدرب العام

محمود فتح الله .. مدرب

عمرو مختار .. مدرب

أحمد حسام .. مدرب

مصطفى كمال .. مدرب حراس المرمى

علي طه .. محلل أداء

ويبقى الجهاز الإداري والطبي على نفس تشكيلة خلال الفترة المقبلة مع الجهاز الفني الجديد.