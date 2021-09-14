فوز +90.. يانج بويز يفسد احتفالات يونايتد برونالدو ويسقطه في الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - سقط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في فخ الهزيمة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره السويسري يانج بويز، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم مانشستر يونايتد بعد مرور 13 دقيقة من عمر الشوط الأول بهدف سجله لاعبه كريستيانو رونالدو قبل أن يتعادل يانج بويز في الدقيقة 66 عن طريق لاعبه مومي نجامالو ثم خطف ثيوسون سيباتشو هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 90+5.

وشهدت الدقيقة 35 طرد لاعب مانشستر يونايتد بيساكا بعد تدخله على قدم لاعب يانج بويز.

وشهدت الجولة الأولى من دور المجموعات مباراة في التوقيت ذاته بين إشبيلية الإسباني ونظيره ريد بول سالزبورج النمساوي.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق؛ حيث سجل لسالزبورج لاعبه لوكا سوتشيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل إيفان راكيتيتش في الدقيقة 42.

وشهدت الدقيقة 50 من المباراة طرد لاعب إشبيلية يوسف النصيري.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث مباراة مانشستر يونايتد ويانج بويز:

انطلقت المباراة بسيطرة نسبية من قبل لاعبي مانشستر يونايتد ولكن دون أي خطورة حقيقية قبل أن يفتتح كريستيانو رونالدو التهديف في الدقيقة 13.

وسيطر فريق يانج بويز على الكرة بصورة نسبية عقب الهدف الذي سجله رونالدو لمانشستر يونايتد ولكن دون أي خطورة فعلية على مرمى دي خيا.

وتصدى دي خيا في الدقيقة 23 لتسديدة قوية من لاعبي يانج بويز ارتدت بهجمة وصلت لرونالدو الذي سدد هو الآخر تسديدة قوية ولكن أخرجها الحارس لركنية تم تنفيذها وأبعدها دفاع الفريق السويسري.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 35 البطاقة الحمراء للاعب مانشستر يونايتد بيساكا بعد تدخله على قدم لاعب يانج بويز.

وكاد يتعادل يانج بويز في الدقيقة 37 عن طريق مهاجمه كريستيان فاسناخت ولكن مرت تسديدته بجوار قائم دي خيا.

ونجح نادي يانج بويز في التعادل أمام مانشستر يونايتد بعدما سجل لاعبه مومي نجامالو هدفًا في الدقيقة 66.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 77 بسبب اقتحام مشجع لأرضية الملعب قبل أن يُستأنف اللقاء مرة أخرى.

وسجل يانج بويز الهدف الثاني في الدقيقة 90+5 عن طريق لاعبه ثيوسون سيباتشو.