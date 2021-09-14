احتفالية الأهلي بتدشين النجمة العاشرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أطلق النادي الأهلي، مساء اليوم السبت، احتفالية "تدشين النجمة العاشرة" على قميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي اتخذت الشئون القانونية كافة الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.

وحرص ضيوف احتفالية تدشين النجمة العاشرة على التوافد إلى مقر النادي بالجزيرة في وقت مبكر، لحضور الفعاليات التي تقام على ملعب التتش بالجزيرة.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الدعوة إلى كافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل نجوم الفريق القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة للمشاركة في احتفالية تدشين النجمة العاشرة.

وقامت إدارات النادي المعنية باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة حتى تخرج احتفالية تدشين النجمة العاشرة بالصورة التي تليق بالأهلي وبحجم الإنجاز الذي تحقق.

وشهد حفل "تدشين النجمة العاشرة"، حضور العديد من الرموز الرياضية، على رأسهم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأحمر، بالإضافة إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية في الاتحادين الإفريقي والدولي، بالإضافة للجهاز الفني للنادي الأهلي واللاعبين ولاعبو النادي القدامى.

وشارك هشام جمال وأحمد سعد ورامي جمال وفرقة واما، التي تضم أحمد الشامي وأحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي، شاركوا في حفل تدشين النجمة ‏العاشرة، والذين قاموا بغناء أغنية "الأهلي القمة اسم على ‏مسمى"، والتي قام بتأليفها أيمن بهجت قمر.‏

وحرص الخطيب على تكريم محرم ‏الراغب عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الأسبق، والمهندس عدلي القيعي عضو مجلس ‏الإدارة ومستشار التسويق والتعاقدات الأسبق، على هامش حفل "تدشين النجمة العاشرة"، بالإضافة لتكريم الراحل محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي السابق، ومؤمن زكريا لاعب الفريق، بالإضافة لجيانا فاروق لاعبة الأهلي والمتوجة بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

واستقبل الخطيب لاعبي الفريق الأول بالنادي والجهاز ‏الفني والجهازين الإداري والطبي، على منصة الاحتفال، والذين حرصوا على الاحتفال بطريقة مؤمن زكريا، في تحية خاصة للاعب، وأثناء التقاطهم الصور التذكارية مع الكابتن محمود الخطيب.

وأهدى محمود الخطيب رئيس النادي، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وبيتسو موسيماني ‏المدير الفني للفريق، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، عُملة الأهلي.

كلمة أشرف صبحي وزير الرياضة

"كل التحية والتقدير لمجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وكل التهنئة بالنجمة العاشرة والتفوق المصري والإفريقي"

"سيبقى قطبي الكرة المصرية أصحاب الإنجاز في الكرة المصرية، ونحن تحت مظلة واحدة وهذا شيء مشرف لنا، وألف مبروك للنجمة العاشرة"

كلمة هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية في الاتحادين الإفريقي والدولي

"الأهلي هو بعبع إفريقيا وأتمنى أن يستمر بعبع إفريقيا ونعود لتهنئته مرة أخرى على النجمة الـ11.

كلمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

"نعيش أياما تاريخيا كلنا سعداء وفخورين بها، قبل أن أتحدث عن هذا الحدث أريد إيجاد كلمات أشكر بها الله سبحانه وتعالى، كما أوجه الشكر لجميع مجالس الإدارات المتعاقبة"

"الفترة المقبلة بها تحديات أكبر، بإمكانكم صناعتها حتى تكونوا نموذج لزملائكم الشباب، يجب أن تتركوا في نفوسهم أثرا طيبا وكيفية اللعب بروح الفانلة الحمراء"