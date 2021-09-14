اتحاد الكرة يعلن.. تأجيل كأس مصر بسبب معسكر منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن اتحاد الكرة المصري، تأجيل مباريات دوري الثمانية وقبل النهائي من مسابقة كأس مصر، لإتاحة الفرصة أمام إقامة معسكر منتخب مصر مبكرًا.

ووفقًا لبيان مقتضب نشره اتحاد الكرة، فإنه تقرر التأجيل للمسابقة الأقدم في مصر، بسبب معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم.

وكان من المقرر أن تقام مباريات دور الثمانية من الكأس يوم 29 سبتمبر، على أن تقام مواجهتي قبل النهائي يومي 2 و3 أكتوبر.

وجاء نص بيان اتحاد الكرة كالتالي:

"قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات دوري ال 8 وقبل النهائي لبطولة كأس مصر ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني لإقامة معسكر إعداده لمباراتي ليبيا مبكرا".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروس، يخطط لخوض مباراتين وديتين أمام مالي وتوجو استعدادًا لمواجهتي ليبيا.