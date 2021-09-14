بايرن ميونيخ يقسو على برشلونة من جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز بايرن ميونيخ الألماني على مضيفه برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة على ملعب "كامب نو" في مواجهة الفريقين بافتتاح مبارياتهما بمجموعات دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وسجل بايرن أهدافه الثلاثة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) وتوماس مولر، ليحصد الفريق البافاري أول ثلاث نقاط في المجموعة الخامسة التي تضم دينامو كييف وبنفيكا.

وكان بايرن حقق فوزا تاريخيا على برشلونة بنتيجة (8-2) في ربع نهائي دوري الأبطال في الموسم قبل الماضي.

ملخص المباراة:

المباراة بدأت بمحاولات من كلا الفريقين للسيطرة، ولم تسنح أي فرصة خطيرة للتسجيل قبل الدقيقة 19 بكرة للفريق البافاري انتهت بتسديدة تصدى لها الحارس تير شتيجن بنجاح.

وفي الدقيقة 33 نجح الألماني توماس مولر في تسجيل هدف التقدم لبايرن ميونيخ بعد تسديدة غيرت الاتجاه وسكنت شباك شتيجن، ليضع برشلونة في ورطة ويجبره على التخلي عن حذره الدفاعي.

روبيرت ليفاندوفيسكي سجل الهدف الثاني لبايرن ميونيخ في الدقيقة 56 بعد كرة ارتدت من القائم ليقابلها المهاجم البولندي بلمسة مباشرة إلى شباك برشلونة.

وبطريقة مشابهة سجل ليفاندوفيسكي الهدف الثاني بعد كرة ارتدت من القائم الأيسر لمرمى برشلونة ليراوغ مهاجم بايرن الدفاع ويطلق قذيفة إلى الشباك في الدقيقة 85.

تشكيل برشلونة: مارك أندريه تير شتيجن، سيرجي روبيرتو، رونالد أراوخو، جيرارد بيكيه، إريك جارسيا، خوردي ألبا، فرينكي دي يونج، لوك دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، بيدري، ممفيس ديباي.

تشكيل بايرن ميونيخ: مانويل نوير، دايوت أوباميكانو، نيكلاس زوله، بنجامين بافارد، جوشوا كيميتش، ليون جورتزيكا، ألفونسو دافيز، جمال موسيالا، توماس مولر، ليروى ساني، روبيرت ليفاندوفيسكي.

نتائج المباريات:

برشلونة 0-3 بايرن ميونخ (المجموعة الخامسة)

دينامو كييف 0-0 بنفيكا (المجموعة الخامسة)

فياريال 2-2 أتلانتا (المجموعة السادسة)

يانج بويز 2-1 مانشستر يونايتد (المجموعة السادسة)

ليل 0-0 فولفسبورج (المجموعة السابعة)

إشبيلية 1-1 ريد بول سالزبورج (المجموعة السابعة)

تشيلسي 1-0 زينت سان بطرسبرج (المجموعة الثامنة)

مالمو 0-3 يوفنتوس (المجموعة الثامنة)