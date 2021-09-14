مصدر يكشف لمصراوي مصير المثلوثي مع الزمالك بعد التعاقد مع النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن مصير الظهير الأيمن التونسي بصفوف فريقهم، حمزة المثلوثي عقب إعلان التعاقد مع مواطنه حمدي النقاز.

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بصورة رسمية تعاقده مع التونسي حمدي النقاز، المدافع الأيمن السابق للفريق والذي لعب مؤخراً للترجي التونسي.

وأشار المصدر في تصريحاته خاصة لمصراوي، إلى أن المثلوثي سيستمر بصفوف الفريق في الموسم المقبل بشكل طبيعي حتى بعد التعاقد مع حمدي النقاز الذي يلعب في المركز ذاته.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتشديد على أن التعاقد مع حمدي النقاز لن يتسبب في رحيل حمزة المثلوثي.

ويمتلك الزمالك بصفوفه في مركز الظهير الأيمن كلاً من: حازم إمام، حمزة المثلوثي، حمدي النقاز واللاعب الشاب أحمد عيد.