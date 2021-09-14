نتيجة مباراة النصر وتراكتور في دوري ابطال اسيا.. «العالمي يلتحق بالهلال في دور الثمانية»

تعرف على نتيجة مباراة النصر السعودي وتراكتور الإيراني في ثمن نهائي بطولة دوري ابطال اسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 14-9-2021.

إلتحق نادي النصر السعودي بمواطنه الهلال في دور الثمانية ببطولة دوري ابطال اسيا، بعد فوزه على تراكتور الإيراني بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أقيمت على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن دور الـ16.

وتأهل الهلال أمس على حساب استقلال طهران الإيراني بعد فوزه عليه بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب زعبيل في الامارات.

وسجل هدف النصر الوحيد أمام تراكتور، المهاجم الدولي الكاميروني فينسنت أبو بكر في الدقيقة (12) من زمن الشوط الأول، بصناعة من البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وجاءت بداية المباراة هادئة بين الفريقين مع أفضلية نسبية لفريق النصر الذي هدد مرمى تراكتور لأول مرة في الدقيقة التاسعة عن طريق مهاجمه فينسينت أبو بكر حين تلقى تمريرة نموذجية من زميله عبدالفتاح عسيري وسددها قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

ونجح أبو بكر في تسجيل الهدف الأول لنادي النصر بعدها بثلاث دقائق، بعدما وضعته تمريرة البرازيلي أندرسون تاليسكا في مواجهة المرمى ونجح في إرسالها من فوق الحارس لتستقر في الشباك.

وظهر فريق تراكتور هجوميًا لأول مرة في الدقيقة (24) عبر أبو الفضل رزاقبور الذي جرب حظه بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته مرت بسلام على مرمى الحارس وليد عبدالله.

وهدد النصر مرمى تراكتور من جديد في الدقيقة (35) حينما سدد أندرسون تاليسكا كرة قوية ارتدت من الدفاع، تبعها بتسديدة ثانية تعامل معها حارس تراكتور محمد رضا بنجاح.

وكاد عبدالفتاح عسيري يسجل الهدف الثاني لنادي النصر في الدقيقة (41)، لولا تصدي الحارس محمد رضا لتسديدته الخطيرة قبل أن تواصل الكرة طريقها وترتد من العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم العالمي على تراكتور بنتيجة (1-0).

وحرم حكم المباراة نادي النصر من الهدف الثاني بعد انطلاقة الشوط الثاني بثلاث دقائق، بعدما احتسب تسلل على جلال الدين ماشاريبوف الذي سدد كرة من زاوية صعبة ارتطمت في يد الحارس وعبرت الخط النهائي للمرمى.

وهدأ ريتم المباراة تمامًا بعد ذلك، حتى جاءت الدقيقة (83) والتي شهدت محاولة خطيرة من تراكتور عن طريق سامان ناريمان بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها بنجاح حارس النصر وليد عبدالله.

وحاول أكبر إيماني مباغتة وليد عبدالله بتسديدة من بعيد في الدقيقة (89)، ولكن الحارس السعودي كان لها بالمرصاد، لتبقى النتيجة على حالها بتقدم العالمي بهدفٍ دون رد حتى صافرة النهاية.

النصر 1-0 تراكتور

استاد جاسم بن حمد (الدوحة – قطر)

دوري أبطال آسيا (دور 16 الاقصائي)

انتهت

أهلًا بكم في بث مباشر مباراة النصر السعودي وتراكتور سازي تبريز الايراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ينقل لكم احداث المواجهة دقيقة بدقيقة «مهاب زايد»، من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

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تشكيلة النصر الاساسية: وليد عبدالله – سلطان الغنام – محمد آل فتيل – عبدالإله العمري – محمد قاسم – علي الحسن – عبدالله الخيبري – جلال الدين ماشاريبوف – أندرسون تاليسكا – عبدالفتاح عسيري – فينسنت أبو بكر.

تشكيلة تراكتور الاساسية: محمد رضا أخبري – هادي محمدي – أكبر إيماني – سامان ناريمانجهان – أبو الفضل رضابور – علي مولود – سعيد فاسائي – أمين أسدي – محمد مسلمبور – سعيد خاه – بهزاد سلامي.

جدير بالذكر أن جميع مواجهات دور 16 ببطولة دوري ابطال اسيا ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة فقط على أرض محايدة، وليست بنظام الذهاب والإياب.

16:00 GMT | بداية المباراة

يلعب النصر بالزي التقليدي الأصفر الكامل على يمين الشاشة، على الجهة المقابلة يلعب استقلال طهران بالزي الاساسي الأحمر.

الدقيقة 8 | ما زال الفريقين في مرحلة جس النبض، وسط انحصار الكرة في منتصف الملعب.

الدقيقة 9 | اوووه.. فينسنت أبو بكر يهدر فرصة هدف محقق بعدما تلقى تمريرة من عسيري داخل المنطقة سددها قوية بجانب القائم.

الدقيقة 11 | جووووووووووووول.. أبو بكر يعوض الفرصة المهدرة سريعًا ويفتتح التسجيل للنصر بتمريرة من تاليسكا.

قصة الهدف | أندرسون تاليسكا يتقدم بالكرة في الثلث الأخير من الملعب ويمرر كرة في ظهر دفاعات تراكتور إلى أبو بكر الذي سدد كرة بطريقة ذكية من فوق حارس المرمى استقرت داخل الشباك.

الدقيقة 15 | النصر يواصل ضغطه على دفاعات تراكتور من أجل تسجيل الهدف الثاني.

الدقيقة 18 | الغنام يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في الدفاع وذهبت بعيدة عن مناطق الخطر.

الدقيقة 25 | أفضلية واضحة لنادي النصر حتى الآن، بلغ استحواذه على الكرة 57%، ويحاول صناعة الفرص في ظل تراجع تراكتور.

الدقيقة 34 | تاليسكا يتلاعب بدفاع تراكتور خارج منطقة الجزاء ويسدد كرة وصلت سهلة في يد الحارس محمد رضا أخبري.

الدقيقة 41 | النصر كان قريب من تسجيل الهدف الثاني عن طريق عبدالفتاح عسيري، لولا تصدي الحارس محمد رضا لتسديدته الخطيرة قبل أن تواصل الكرة طريقها وترتد من العارضة.

الدقيقة 45 | صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم النصر على تراكتور بهدفٍ دون رد.

الشوط الثاني

الدقيقة 48 | هدف ملغي لنادي النصر بداعي التسلل على جلال الدين ماشاريبوف، بعد فرصة خطيرة صنعها أبو بكر وعسيري من الجهة اليسرى.

الدقيقة 62 | تبديل أول في اللقاء لصالح تراكتور بخروج أمين أسدي ودخول سعيد كريمزار.

الدقيقة 76 | التبديل الأول لنادي النصر بخروج عبدالفتاح عسيري ودخول سامي النجعي.

الدقيقة 80 | ريتم المباراة هدأ تمامًا ولا وجود لهجمات خطيرة خلال الدقائق الماضية..

الدقيقة 83 | فرصة خطيرة لتراكتور.. سامان ناريمان يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها بنجاح حارس النصر وليد عبدالله.

الدقيقة 84 | التبديل الثاني لتراكتور بخروج سعيد فاسي ودخول سيد كوكبي.

الدقيقة 88 | ثاني تبديلات النصر بدخول أيمن يحيى ودخول أندرسون تاليسكا.

الدقيقة 90 | التبديل الثالث للعالمي بخروج علي صادق ودخول مختار علي.

الدقيقة 90 | صافرة نهاية المباراة بفوز النصر على تراكتور ليلتحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري ابطال اسيا.