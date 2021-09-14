ملخص واهداف مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز في دوري ابطال اوروبا..لينجارد يُهدي الفوز للأولاد

شاهد فيديو ملخص واهداف مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز في بطولة دوري ابطال اوروبا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، والتي أقيمت على ملعب سويس وانكدورف بمدينة بيرن السويسرية.

أفسد فريق يانج بويز السويسري احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالعودة للتسجيل بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، حيث تغلب الفريق السويسري على مانشستر 2-1.

وأحرز يانج بويز بذلك أول ثلاث نقاط في دوري أبطال أوروبا بالمجموعة السادسة التي تشهد اليوم لقاء فياريال الإسباني مع أتلانتا الإيطالي.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل، سجله المتألق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 13 بعد ان حول عرضية نموذجية من مواطنه “برونو فرنانديز” الى الشباك.

وشهدت الدقيقة 35 طرد لاعب مانشستر يونايتد “آرون فان بيساكا” بعد تدخله القوي على لاعب يونج بويز، وبعد دقيقتين على الطرد قام سولشاير باجراء التغيير الاول في صفوف الفريق لإعادة التوازن بادخال المدافع البرتغالي دالوت بدلاً من الانجليزي الشاب سانشو.

وخلال الشوط الثاني تدراك الضيوف هدف التعادل في الدقيقة 66 عبر الكاميروني “مومي نغامالو” الذي اقتنص كرة عرضية من الناحية اليمين ومن لمسة واحدة حولها داخل شباك دي خيا.

وفي الدقيقة الاخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع سجل اليونج بويز هدف الفوز عن طريق “جوردان سيباتشيو” مستغلا خطأ فادح من لينجارد الذي أعاد كرة ضعيفة لحارس مرماه دي خيا وأنقض عليها اللاعب الأمريكي ووضعها في الشباك.

استهل مانشستر يونايتد الانجليزي مشوراه في بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 عندما حل ضيفاً على فريق يونج بويز السويسري في الجولة الاولى من دور المجموعات بالمجموعة السادسة والتي تضم ايضا (اتالانتا الايطالي وفياريال الاسباني).

انطلقت صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز في تمام الساعة 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الفرنسي “فرونسوا ليتيزكي”.

ونقل بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز في دوري ابطال اسيا على قناة بي إن سبورت بريميم 1 بصوت المعلق الرياضي العُماني “خليل البلوشي”، كما نقل اللقاء على قناة آرينا سبورت 1 الصربية، وعلى قناة بي تي سبورت 2.

وتُعد مباراة اليوم هي الثانية بالنسبة للنجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” بعد عودته إلى صفوف مانشستر يونايتد، بعد أن لعب ضد نيوكاسل يونايتد يوم السبت 11 سبتمبر، وقاد الفريق للفوز بنتيجة 1/4 على ملعب أولد ترافورد في الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي الممتاز.

وألتقى مانشستر يونايتد وبونج بويز في مناسبتين فقط بمنافسات دوري أبطال أوروبا بموسم 2019/2018، واستطاع مانشستر يونايتد الفوز ذهابًا وإيابًا.

انتهت المباراة الأولى على ملعب يونج بويز لصالح الشياطين الحمر بنتيجة 3/صفر، وسجل بول بوجبا الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 35 و44، وأضاف مواطنه الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وفي لقاء العودة، انتظر مانشستر يونايتد حتى الدقيقة 90 ليحتفل بالفوز على يونج بويز عندما سجل البلجيكي مروان فيلايني هدف الفوز الوحيد.

تشكيلة مانشستر يونايتد الاساسية اليوم ضد يونج بويز: دي خيا – لوك شو – ماجواير – لينديلوف – بيساكا – فريد – بوجبا – سانشو – برونو فيرنانديز – فان دي بيك – كريستيانو رونالدو.

ملخص واهداف مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز في دوري ابطال اوروبا