شاهد فيديو اهداف مباراة النصر وتراكتور في دوري ابطال اسيا.. بصمة أبو بكر تحسمها

شاهد فيديو اهداف مباراة النصر السعودي وتراكتور الإيراني في ثمن نهائي بطولة دوري ابطال اسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 14-9-2021.

حجز نادي النصر السعودي مقعده في ربع نهائي دوري ابطال اسيا، بعد فوزه على تراكتور الإيراني بهدفٍ دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن دور الـ16.

وسجل هدف النصر الوحيد أمام تراكتور، المهاجم الدولي الكاميروني فينسنت أبو بكر في الدقيقة (12) من زمن الشوط الأول، بصناعة من البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وجاءت بداية المباراة هادئة بين الفريقين مع أفضلية نسبية لفريق النصر الذي هدد مرمى تراكتور لأول مرة في الدقيقة التاسعة عن طريق مهاجمه فينسينت أبو بكر حين تلقى تمريرة نموذجية من زميله عبدالفتاح عسيري وسددها قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

ونجح أبو بكر في تسجيل الهدف الأول لنادي النصر بعدها بثلاث دقائق، بعدما وضعته تمريرة البرازيلي أندرسون تاليسكا في مواجهة المرمى ونجح في إرسالها من فوق الحارس لتستقر في الشباك.

وظهر فريق تراكتور هجوميًا لأول مرة في الدقيقة (24) عبر أبو الفضل رزاقبور الذي جرب حظه بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته مرت بسلام على مرمى الحارس وليد عبدالله.

وهدد النصر مرمى تراكتور من جديد في الدقيقة (35) حينما سدد أندرسون تاليسكا كرة قوية ارتدت من الدفاع، تبعها بتسديدة ثانية تعامل معها حارس تراكتور محمد رضا بنجاح.

وكاد عبدالفتاح عسيري يسجل الهدف الثاني لنادي النصر في الدقيقة (41)، لولا تصدي الحارس محمد رضا لتسديدته الخطيرة قبل أن تواصل الكرة طريقها وترتد من العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم العالمي على تراكتور بنتيجة (1-0).

وحرم حكم المباراة نادي النصر من الهدف الثاني بعد انطلاقة الشوط الثاني بثلاث دقائق، بعدما احتسب تسلل على جلال الدين ماشاريبوف الذي سدد كرة من زاوية صعبة ارتطمت في يد الحارس وعبرت الخط النهائي للمرمى.

وهدأ ريتم المباراة تمامًا بعد ذلك، حتى جاءت الدقيقة (83) والتي شهدت محاولة خطيرة من تراكتور عن طريق سامان ناريمان بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها بنجاح حارس النصر وليد عبدالله.

وحاول أكبر إيماني مباغتة وليد عبدالله بتسديدة من بعيد في الدقيقة (89)، ولكن الحارس السعودي كان لها بالمرصاد، لتبقى النتيجة على حالها بتقدم العالمي بهدفٍ دون رد حتى صافرة النهاية.

شاهد فيديو اهداف مباراة النصر وتراكتور في دوري ابطال اسيا