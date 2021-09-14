مشاهدة مباراة تشيلسي وزينيت في بث مباشر يلا شوت ببطولة دوري ابطال اوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة تشيلسي الإنجليزي وزينيت الروسي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري ابطال اوروبا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 14-9-2021.

يسعى حامل لقب دوري ابطال اوروبا نادي تشيلسي لبدأ حملة الدفاع عن لقبه بقوة، حين يستقبل زينيت سانت بطرسبيرج على ملعب ستامفورد بريدج، في أول مواجهة تجمع الفريقين على الإطلاق.

ولم يسبق لفريق تشيلسي وأن تعثر أمام الأندية الروسية في مسابقة دوري ابطال اوروبا، ففي 6 مواجهات سابقة، نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، بينما تعادل في مباراة واحدة.

وبشكلٍ عام مر عامان منذ أن خسر تشيلسي آخر مباراة في دور المجموعات بالتشامبيونزليج، فاز في 7 مناسبات، وتعادل في 4، وتعد أطول سلسلة له بدون هزيمة بـ 13 مباراة من الفترة 2008 حتى عام 2010.

في المقابل، يدخل زينيت المباراة ولديه فرصة صنع التاريخ حيث لم يسبق لأي فريق أن هزم حامل لقب دوري ابطال اوروبا في الجولة الافتتاحية على أرضه.

كما يتطلع الفريق الروسي إلى إنهاء سجله السيئ الأخير في أوروبا حيث لم يحققوا أي فوز في سبع مباريات متتالية لأول مرة في تاريخه، تعادل في مباراة واحدة خسر 6 مرات.

وتنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي وزينيت ببطولة دوري ابطال اوروبا، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات.

وينقل بث مباشر مباراة مباراة تشيلسي وزينيت على قناة بي إن سبورتس بريميوم 2، بصوت المعلق الرياضي السوداني «سوار الذهب»، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.