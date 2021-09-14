شاهد مؤتمر آبل السنوي في بث مباشر من كاليفورنيا

مؤتمر آيل انطلق منذ قليل مؤتمر آبل السنوي للإعلان عن منتجات آبل الجديدة ، آيفون ١٣ الجديد ن ساعات آبل ، آيباد ميني وآيباد ، والمزيد. يمكنك متابعة مؤتمر آبل على الهواء مباشرة الآن من خلال الرابط التالي من كاليفورنيا. ساعات آبل اعلنت آبل عن ساعة آبل الجديدة ٧ ، التي يمكنك تغيير الرسغ الخاص بها لنايكي بإضافتها عند الشراء.

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