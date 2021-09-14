نتيجة مباراة استقلال دوشنبه وبرسيبوليس في دوري ابطال اسيا..الجيش الأحمر الى ربع النهائي

تعرف على نتيجة مباراة استقلال دوشنبه وبرسيبوليس في بطولة دوري ابطال اسيا، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، لحساب في دور الـ 16 (الاقصائي).

تأهل الجيش الأحمر الآسيوي “نادي بيروسيبوليس” الإيراني إلى الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا بعد فوزه الصعب على الاستقلال الطاجيكي بنتيجة 1-صفر، في المباراة التي جمعتهم على ملعب بامير بمدينة دوشانبي.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 90 عندما خطف بيرسيبوليس هدف الفوز الثمين بواسطة مهدي ترابي.

وفرض بيرسيبوليس سيطرته في بداية المباراة، وحاول الضغط على مرمى أصحاب الأرض الذين ركزوا على الإغلاق الدفاعي ومحاولة شن الهجمات المرتدة.

ومن إحدى هذه المحاولات انطلق اسلام زايروف في العمق قبل أن يسدد محاولة من قوس منطقة الجزاء تصدى لها الحارس الإيراني حامد لاك (15).

واستمرت معاناة الفريق الإيراني في اختراق الدفاع المنظم للاعبي الاستقلال، في حين كانت محاولات الأخير أخطر ومن واحدة منها ارتقى زوير جورابوييف لركلة ركنية ولعب كرة رأسية تألق الحارس لاك في التصدي لها (40).

ولم يتغير سيناريو المباراة في بداية الشوط الثاني، وكاد اليشير جليلوف يخطف الهدف الأول عندما وصلته الكرة داخل المنطقة ليسدد بيسراه محاولة خطيرة أبعدها الحارس لاك بصعوبة إلى ركلة ركنية (48).

ولكن بيرسيبوليس بدأ تدريجياً في محاصرة أصحاب الأرض والضغط أكثر على المرمى، مع إرسال الكرات الطويلة أو العرضية في اتجاه ثنائي الهجوم مهدي عبدي قارا ووحيد أميري.

وكانت أخطر الفرص عندما وصلت الكرة إلى عبدي قارا في الجهة اليسرى ليرسل تمريرة مباغتة في مواجهة المرمى إلى أميري ليسدد كرة ارتدت من الحارس محي الدين حسنوف (68). ثم عاد الحارس الطاجيكي من جديد ليتألق في التصدي لرأسية عبدي قارا (77).

ولكن ضغط الفريق الإيراني أثمر أخيراً عن تسجيل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 90 عن طريق مهدي ترابي الذي استلم الكرة في الجهة اليسرى وأرسلها قوية ومخادعة لتعانق الشباك.

انطلقت صافرة بداية مباراة استقلال دوشنبه وبرسيبوليس في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش.

ونقل بث مباشر مباراة استقلال دوشنبه وبرسيبوليس في دوري ابطال اسيا عبر قناة Ssc السعودية الناقل الحصري للبطولة، وبث اللقاء على قناة Ssc 7 بصوت المعلق الرياضي السعودي “محمد الخامسي”.

وخاض فريق استقلال دوشنبه المشاركة الأولى في تاريخه ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث نجح في تحقيق ظهور قوي خلال دور المجموعات ليعبر إلى الأدوار الإقصائية.

كان الاستقلال قد تصدر ترتيب المجموعة الأولى في الدور الأول برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الهلال السعودي، مقابل 7 نقاط لكل من شباب الأهلي دبي الإماراتي وايه جي ام كي الأوزبكي.

في المقابل تصدر برسيبوليس الايراني ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 13 نقطة للوحدة الإماراتي و3 لغوا الهندي ونقطتين للريان القطري، وسعي اليوم الي تحقيق الفوز والتأهل الى الدور المقبل.

جدير بالذكر أن جميع مواجهات دور 16 ببطولة دوري ابطال اسيا ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة فقط، وليست بنظام الذهاب والإياب.