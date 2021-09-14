ميلان بدون زلاتان إبراهيموفيتش أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

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يفتقد ميلان الإيطالي لخدمات المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش ضد ليفربول على ملعب أنفيلد روود في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا، بسبب مشكلة في وتر العرقوب.
وذكرت قناة سكاي سبورتس الإيطالية، أن النجم السويدي ليس في تشكيلة الفريق في المباراة الكبيرة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا مساء يوم الأربعاء.
وسيغيب مهاجم باريس سان جيرمان السابق عن المباراة الافتتاحية في المسابقة الأوروبية الأغلى بسبب مشكلة في وتر العرقوب.
وعاد إبراهيموفيتش لتوه من إصابة في الركبة أمام لاتسيو الأسبوع الماضي عندما سجل في الفوز 2-0 على ملعب سان سيرو في الجولة الثالثة من الدوري الايطالي.
وكان من المتوقع أن يشارك اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا ضد فريق الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن إبراهيموفيتش لن يكون متاحًا للمدرب ستيفانو بيولي.
ولحسن حظ الميلان، فإن غياب زلاتان تزامن مع عودة المهاجم أوليفييه جيرو، بعد أن قضى المهاجم الفرنسي فترة التوقف الدولية في العزل بسبب اختبار إيجابي لفيروس كورونا.
وستغيب تجربة إبراهيموفيتش في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا 48 مرة في 120 مباراة في المسابقة، عبر فترات مع أندية “باريس سان جيرمان وإنتر ويوفنتوس وأياكس وبرشلونة ومانشستر يونايتد.
كما لعب زلاتان 16 مباراة في المسابقة وسجل تسعة أهداف بقميص ميلان خلال فترته الأولى في سان سيرو مع الروسونيري.
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