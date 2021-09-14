شقيق بول بوجبا يفصح عن مستقبل نجم مانشستر يونايتد

أفصح شقيق بول بوجبا “ماتياس بوجبا”، عن مستقبل لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، وأكد أن الدولي الفرنسي، لم يتخذ بعد أي قرار بشأن مستقبله.

ولم يتبق أمام بول بوجبا أكثر من 12 شهرًا على عقده مع مانشستر يونايتد، وقد بقي النادي حتى الآن بعيدًا عن الأنظار فيما يتعلق بالحديث عن التجديد مع الفرنسي.

أكد ماتياس، شقيق بول بوجبا الأكبر، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار – على الرغم من التقارير التي تزعم أن وصول كريستيانو رونالدو قد يدفعه نحو الاتفاق على عقد جديد مع مانشستر يونايتد.

وقال متياس لـبرنامج “El Chiringuito” الإسباني الشهير “لم يقرر بول بعد ما إذا كان سيبقى في مانشستر أم لا في الصيف المقبل”

وتابع بوجبا الكبير “إنه قراره – إنه يشعر بشعور جيد في مانشستر يونايتد الآن، هذا الموسم … ثم دعونا نرى. دعونا نرى متى سيحين الوقت لاتخاذ قرار “.

وأكدت عديد المصادر أن لدى بول بوجبا أربعة خيارات محتملة يدرسها وهي: التجديد مع مانشستر يونايتد أو الانتقال إلى باريس سان جيرمان او يوفنتوس أو ريال مدريد.