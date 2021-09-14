عاجل | تشكيلة النصر الاساسية امام تراكتور في دوري ابطال اسيا.. غياب حمدالله

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تعرف على تشكيلة النصر السعودي الاساسية امام تراكتور سازي تبريز الإيراني في دور 16 ببطولة دوري ابطال اسيا، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 14-9-2021.
أعلن المدير الفني البرازيلي مانو مينيزيس تشكيلة نادي النصر الاساسية لمواجهة تراكتور في ثمن نهائي دوري ابطال اسيا، والتي شهدت غياب النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب الإيقاف.
ويعتبر حمدالله الهداف التاريخي لنادي النصر في دوري أبطال آسيا، حيث سجل 15 هدفًا في 18 مباراة خلال 3 نسخ فقط.
وقرر مينزيس الاعتماد على الوافد الجديد فينسنت أبو بكر من أجل قيادة خط هجوم النصر اليوم أمام تراكتور، ويأتي من خلفه صانع الألعاب البرزايلي أندرسون تاليسكا بعدما كان مشكوك في مشاركته بسبب تعرضه لإصابة طفيفة.
كما غاب ثنائي الدفاع عبد الله مادو وعلي لاجامي عن تشكيلة النصر الاساسية، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وسيعوضهما، محمد آل فتيل ومحمد قاسم.
تشكيلة النصر الاساسية امام تراكتور:
وليد عبدالله
سلطان الغنام – محمد آل فتيل – عبدالإله العمري – محمد قاسم
علي الحسن – عبدالله الخيبري
جلال الدين ماشاريبوف – أندرسون تاليسكا – عبدالفتاح عسيري
فينسنت أبو بكر
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