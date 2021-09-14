مشاهدة مباراة النصر وتراكتور في بث مباشر كورة اون لاين ببطولة دوري ابطال اسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة اون لاين لمشاهدة مباراة النصر السعودي وتراكتور الإيراني في ثمن نهائي بطولة دوري ابطال اسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 14-9-2021.

تقام مباراة النصر وتراكتور في دور 16 الإقصائي بدوري أبطال آسيا على أرض محايدة بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا في القارة الصفراء، ووقع الاختيار من قبل النادي الإيراني على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

تأهل نادي النصر إلى دور ثمن نهائي دوري ابطال اسيا، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الرابعة عن جدارة واستحقاق برصيد 11 نقطة من 6 مباريات، مقابل 10 نقاط للسد القطري و7 للوحدات الأردني و5 لفولاد الإيراني.

وسيسعى فارس نجد إلى تحقيق الانتصار على تراكتور للتأهل إلى دور ربع النهائي، من أجل مواصلة رحلته نحو تجاوز إنجازه في الموسم الماضي حينما ودع البطولة من دور نصف النهائي على يد بيرسيبوليس الإيراني.

وعلى ما يبدو أن النصر استعد بشكل مميز لملحمة دوري ابطال اسيا، حيث تعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي أندرسون تاليسكا، والمهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، والمدافع الأرجنتيني فونيس موري، بالإضافة إلى عودة الجناح الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف.

ولكن سيعاني من غياب أكثر من لاعب في مباراة اليوم أمام تراكتور بشكلٍ خاص، وعلى رأسهم هداف البطولة العام الماضي المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، وثنائي الدفاع علي لاجامي والقائد عبدالله مادو بسبب الإيقاف، كما هناك احتمالية غياب عبدالإله العمري وعبدالمجيد الصليهم وتاليسكا بسبب الإصابة.

في المقابل، صعد تراكتور إلى هذا الدور، بعدما حصل على إحدى البطاقات المخصصة لأفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا، برصيد 10 نقاط في المجموعة الثانية، وبفارق نقطة واحدة خلف المتصدر الشارقة الإماراتي.

وتغير نادي تراكتور الذي خاض دور المجموعات بشكل كامل، وذلك بعد رحيل أكثر من 12 لاعبًا، إلى جانب المدرب رسول خطيبي، ومن المقرر أن يعتمد المدرب الجديد فيروز كريمي على عدد كبير من لاعبي فريق الشباب أمام نادي النصر اليوم.

ويعتبر تأهل نادي تراكتور إلى دور الـ16 هو الإنجاز الأبرز له في تاريخه مع بطولة دوري ابطال اسيا، حيث سبق له اللعب في هذا الدور في موسم 2013.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر وتراكتور ببطولة دوري ابطال اسيا، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت الإمارات.

ينقل بث مباشر مباراة النصر وتراكتور على قناة Ssc7 HD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي السعودي «فهد العتيبي».