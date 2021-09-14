نتيجة مباراة الشارقة والوحدة في دوري ابطال اسيا..العالمي يطيح بمواطنه

تعرف على نتيجة مباراة الشارقة والوحدة في بطولة دوري ابطال اسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، لحساب دور ال 16، والتي أقيمت على ستاد الشارقة.

انطلقت صافرة بداية مباراة الشارقة والوحدة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش.

نقل بث مباشر مباراة الشارقة والوحدة في دوري أبطال آسيا على قناة Ssc السعودية الناقل الحصري للبطولة، وبث اللقاء على قناة Ssc 6 بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبدالله الغامدي”.

وتعد هذه المواجهة الثالثة بين فريقين من الإمارات في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا، حيث كانت المواجهة الأولى بين العين والجزيرة في دور الـ16 عام 2014، والثانية بين العين والأهلي في ذات الدور عام 2015.

وعاد الشارقة إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد مرور 17 عاماً على ظهوره في ربع نهائي نسخة عام 2005 قبل أن يخسر أمام سيونجنان ايلهوا تشونما الكوري الجنوبي.

في المقابل كان الوحدة تأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا نسخة عام 2004 قبل أن يخسر في تلك المرحلة أمام باختاكور الأوزبكي.

وكان الشارقة تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط لتراكتور الإيراني و7 لباختاكور الأوزبكي ونقطتين للقوة الجوية العراقي.

في المقابل حصل الوحدة على المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق نقطتين خلف بيرسيبوليس الإيراني، مقابل 3 نقاط لغوا الهندي ونقطتين للريان القطري.

جدير بالذكر أن جميع مواجهات دور 16 ببطولة دوري ابطال اسيا ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة فقط، وليست بنظام الذهاب والإياب.

جاءت تشكيلة الشارقة الاساسية اليوم | عادل الحوسني – الحسن صالح – شاهين عبدالله – كايو – خالد باوزير – عبدالله غانم – خالد ابراهيم – بيرنارد دوارتي – ماجد راشد – بين مالانجو – أوتابيك شو كوروف.

في المقابل بدأ فريق الوحدة بتشكيلة مكونة من | محمد الشامسي – محمد المنهالي – محمود خميس – خليل ابراهيم – جواو بيدرو – خميس اسماعيل – لي ميونج جو – خوسيه أنخيل – أحمد راشد – فارس جمعة – عمر خربين.

تأهل الوحدة الي الدور ربع نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا عقب فوزه المثير على مواطنه الشارقة بفضل ركلات الحظ الترجيحية، بعد نهاية الوقت الأصلي والاضافي بالتعادل الايجابي بنتيجة ١_١.

في الوقت الأصلي تقدم الوحدة عبر هدف عمر خربين في الدقيقة 56)، قبل أن يسجل الشارقة هدف التعادل عن طريق بيرنارد (58).

ثم في ركلات الترجيح سجل الوحدة خمسة أهداف من ست محاولات، في حين سجل الشارقة أربعة أهداف وتصدى حارس الوحدة محمد الشامسي لتسديدتي بين مالانغو وخليل خميس.

وأكمل الوحدة المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد منصور الحربي في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.