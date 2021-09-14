مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في بث مباشر يلا شوت ببطولة دوري ابطال اوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في بطولة دوري ابطال اوروبا، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، في افتتاح دور المجموعات.

يتواجد برشلونة وبايرن ميونخ في المجموعة الخامسة بدور مجموعات دوري ابطال اوروبا رفقة دينامو كييف الاوكراني وبنفيكا البرتغالي.

تنطلق مباراة برشلونة الاسباني وبايرن ميونخ الالماني على ملعب كامب نو في إقليم كتالونيا بإدارة الحكم الدولي الانجليزي مايكل أوليفر، عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنقل مباراة البرسا والبايرن على شاشة قناة بي إن سبورتس القطرية (بريميم 1) بصوت المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

كما تنقل المباراة على قناة آرينا سبورت 1 الصربية، وقناة كوسموتي سبورت 1، وقناة سبورت M4 المجرية، وقناة آرينا سبورت 7 الكرواتية، ويمكنكم متابعتها في بث مباشر مكتوب على موقع الخليج 365.

يدخل برشلونة مباراة اليوم دون 4 عناصر مؤثرة في الهجوم، يتقدمهم الدولي الدنماركي مارتن برايثويت، والارجنتيني سيرخيو أجويرو، بالإضافة إلى عثمان ديمبيلي وموسى واجوي.

على الجانب الآخر لن يغيب سوى لاعب الوسط الدولي الفرنسي توليسو عن صفوف بايرن ميونخ في هذه المباراة.

وسيسعى برشلونة لرد اعتباره من بايرن ميونخ الذي هزمه بنتيجة 2/8 في الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا في صيف 2020، وهي الخسارة التي أدت إلى وصول رونالد كومان إلى منصبه الحالي كمدير فني للعملاق الكتالوني خلفًا للمدرب الاسباني «كيكي سيتين».

وانتهت آخر 5 مواجهات بين الفريقين بفوز بايرن ميونخ 4 مرات مقابل فوز يتيم للبرسا بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب نصف نهائي عام 2015.

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