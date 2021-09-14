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واصل نادي الهلال السعودي تحطيم الأرقام القياسية في دوري أبطال آسيا بعد تجاوزه نادي استقلال طهران الايراني في دور الـ 16 من البطولة على ملعب زعبيل في نادي الوصل مساء الاثنين.
وبلغ الهلال ربع النهائي بفضل ثنائية بافيتمبي جوميز وسالم الدوسري، ليصل إلى هذا الدور للمرة الثامنة في تاريخ النادي، معادلا رقم الاتحاد كأكثر نادي سعودي وصولاً إلى هذا الدور في دوري أبطال آسيا بنظامه الجديد المستحدث عام 2003، وفقاً لإحصائية صحيفة الرياضية السعودية.
وبلغ الزعيم الهلالي ربع النهائي في دوري أبطال آسيا أعوام 2007 و 2010 و 2012 و 2014 و 2015 و 2017 و 2019، بالاضافة إلى نسخة هذا العام.
وتساوى بذلك نادي الهلال مع العميد نادي الاتحاد بعدد مرات الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث بلغ الفريقان هذا الدور في ثماني مناسبات، أكثر من أي فريق سعودي آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إزاحة الاستقلال.. الهلال يعادل رقم مميز لنادي الاتحاد في دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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