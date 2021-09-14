بهدفه في مرمى الاستقلال.. الفرنسي جوميز بات الهداف التاريخي للهلال مناصفة مع ياسر القحطاني

بات الدولي الفرنسي بافيتيمبي جوميز، الهداف التاريخي لنادي الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا مناصفة مع الدولي السعودي السابق ياسر القحطاني بعد هدفه يوم الاثنين في مرمى استقلال طهران.

وسجل المهاجم الفرنسي هدف نادي الهلال الأول في الفوز 0/2 أمام استقلال طهران، في الدقيقة 39 من الشوط الأول، ليساهم في تأهل الزعيم لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ورفع مهاجم جالطة سراي التركي السابق رصيد أهدافه إلى 18 مع الهلال في دوري ابطال اسيا، بالتساوي مع ياسر القحطاني، لكن الفرصة مواتية أمام الأسد الفرنسي في الأدوار القادمة من البطولة، للإنفراد بصدارة هدافي الزعيم في المسابقة القارية الأغلى.

وسجل بافتيمبي جوميز 11 هدف في دوري أبطال آسيا 2019، وأنهى البطولة كهداف للمسابقة، ليساهم في تتويج الهلال باللقب بعد غياب طويل، فيما سجل 3 أهداف في نسخة 2020، و 4 أهداف في نسخة هذا العام حتى الآن.