تعرف على تشكيلة نادي النصر السعودي في مباراة تراكتور الايران برسم دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2021 والمقرر لها مساء اليوم على ملعب خليفة الدولي في الدوحة بقطر.

يعاني المدرب البرازيلي من غيابات عديدة في خط الدفاع، ما دفع مانو مينيزيس إلى التفكير في الدفع باللاعب عبد الله الخيبري (المحور) في خط الدفاع خلال مواجهة تراكتور الايراني وفقاً لصحيفة الرياضية السعودية.

على مستوى خط وسط الميدان، من المنتظر دخول مينيزيس المباراة بالثنائي سامي النجعي، وبجانبه مختار علي، وأمامهم أندرسون تاليسكا كصانع ألعاب.

في خط الهجوم، يغيب الهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله عن المباراة بسبب الايقاف، ما يعني إمكانية تواجد عبد الفتاح عسيري وجلال ماشاريبوف على الاطراف، والكاميروني فينسنت أبوبكر كمهاجم صريح.

تشكيلة النصر المتوقعة في مباراة اليوم أمام تراكتور الايراني في دوري ابطال اسيا

حراسة المرمى: وليد عبد الله

خط الدفاع: سلطان الغنام – محمد قاسم – محمد آل فتيل – عبد الله الخيبري

خط الوسط: مختار علي – سامي النجعي – جلال مارشيبوف – عبد الفتاح عسيري – أندرسون تاليسكا

خط الهجوم: فينسنت أبو بكر