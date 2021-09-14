تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام بايرن ميونخ في مباراة اليوم في افتتاح دوري أبطال أوروبا

تعرف على تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة بايرن ميونخ مساء اليوم على ملعب كامب نو في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يدخل رونالد كومان المباراة وسط غياب كل نقاط القوة في الفريق على مستوى خط الهجوم، حيث انضم الدنماركي مارتن برايثوايت إلى كل من آنسو فاتي و سيرخيو أجويرو و عثمان ديمبيلي المستمر غيابهم منذ الموسم الماضي بسبب الإصابة.

وسيستعيد برشلونة في الوقت المناسب، حارس المرمى الدولي الألماني تير شتيجن العائد نهاية الشهر الماضي من إصابة أبعدته طويلاً، ليعود لحراسة عرين البلوجرانا في دوري أبطال أوروبا بدلاً من البرازيلي نيتو.

في الخط الدفاع، من المتوقع أن يبدأ المدرب الهولندي مباراة بايرن ميونخ بالرباعي جيرارد بيكيه و أراوخو و مينجويزا على اليمين لتعويض المصاب سيرجينو ديست، فيما سيتواجد المخضرم جوردي ألبا على اليسار.

الاستقرار سيشمل خط وسط الميدان كذلك، حيث أن الزج بالثلاثي سيرخيو بوسكيتس و فرانكي دي يونج و بيدري، أمراً لا مفر منه أمام النادي الألماني الذي يتوفر على لاعبين من الطراز العالي في وسط الميدان.

وتكمن معضلة رونالد كومان الكبرى في خط الهجوم، حيث أضعف خروج ليونيل ميسي و أنطوان جريزمان فريق برشلونة كثيراً على مستوى التهديف، رغم تألق الدولي الهولندي ممفيس ديباي الواضح، بداية هذا الموسم.

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: مينجويزا – جيرارد بيكيه – أراوخو – جوردي ألبا

خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرانكي دي يونج – بيدري

خط الهجوم: سيرجي روبيرتو – ممفيس ديباي – لوك دي يونج