صفقات فاركو | لاعب جديد من الصفاقسي التونسي يعزز صفوف البرتقالي

عزز لاعب جديد من نادي الصفاقسي التونسي صفوف نادي فاركو الرياضي خلال الميركاتو الصيفي 2021، ويتعلق الأمر باللاعب “عزمي غومة” الذي يشغل مركز الظهير الأيسر حيث وقع لأربع سنوات مع البرتقالي.

وكان نادي فاركو قد تعاقد هذا الصيف مع النيجيري “كينجسلي سوكاري” قادماً من نادي الصفاقسي التونسي، ليتحق عزمي غومة بنفس الفريق في صفقة تقدر بنحو 300 ألف دولار أمريكي.

عزمي غومة الذي يمكنه التواجد في جميع مراكز الجهة اليسرى من الملعب، مزداد في تاريخ 27 فبراير 1998، ويبلغ من العمر الآن 23 عاماً، ما يعني أن الفريق البرتقالي كسب لاعباً واعداً للمستقبل.

تواجد عزمي في آخر موسمين مع الفريق الأول للنادي الرياضي الصفاقسي التونسي، بعد تصعيده من فريق الشباب، وشارك في 51 مباراة خلال موسمين بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.

جميع صفقات فاركو الرياضي في الميركاتو الصيفي 2021