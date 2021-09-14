صفقات فاركو | لاعب جديد من الصفاقسي التونسي يعزز صفوف البرتقالي

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عزز لاعب جديد من نادي الصفاقسي التونسي صفوف نادي فاركو الرياضي خلال الميركاتو الصيفي 2021، ويتعلق الأمر باللاعب “عزمي غومة” الذي يشغل مركز الظهير الأيسر حيث وقع لأربع سنوات مع البرتقالي.
وكان نادي فاركو قد تعاقد هذا الصيف مع النيجيري “كينجسلي سوكاري” قادماً من نادي الصفاقسي التونسي، ليتحق عزمي غومة بنفس الفريق في صفقة تقدر بنحو 300 ألف دولار أمريكي.
عزمي غومة الذي يمكنه التواجد في جميع مراكز الجهة اليسرى من الملعب، مزداد في تاريخ 27 فبراير 1998، ويبلغ من العمر الآن 23 عاماً، ما يعني أن الفريق البرتقالي كسب لاعباً واعداً للمستقبل.
تواجد عزمي في آخر موسمين مع الفريق الأول للنادي الرياضي الصفاقسي التونسي، بعد تصعيده من فريق الشباب، وشارك في 51 مباراة خلال موسمين بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.
جميع صفقات فاركو الرياضي في الميركاتو الصيفي 2021
- التونسي عزمي غومة – قادم من الصفاقسي التونسي
- النيجيري كينجسلي سوكاري – قادم من الصفاقسي التونسي
- المصري محمود حمادة – قادم من بيراميدز المصري
- الجزائري رزقي حمرون – قادم من شبيبة القبائل الجزائري
- المصري عبد الله بكري – قادم من بيراميدز المصري
- المصري أحمد عبد العزيز مودي – قادم من مصر المقاصة المصري
- المصري محمد فؤاد – قادم من نادي العين السعودي
- المصري رامي صبري – قادم من إنبي المصري
- المصري أحمد الصغيري – قادم من أسوان المصري
- المصري علاء سلامة – قادم من الانتاج الحربي المصري
- المصري محمود عماد – قادم من بتروجيت المصري
- المصري مصطفى حمادة – قادم من كفر الشيخ المصري
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