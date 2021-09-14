الامارات | النصر يلحق بالهلال إلى ربع نهائي أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يلحق بالهلال إلى ربع نهائي أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لحق النصر السعودي بمواطنه الهلال وحجز مقعده في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه على تركتور سازي الإيراني 1-صفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

ويقام الدور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وكان الهلال السعودي أول المتأهلين في المنطقة الغربية الى الدور ربع النهائي بفوزه الإثنين على استقلال الإيراني 2-صفر في دبي.

ورغم الحذر الذي سيطر على بداية الشوط الأول، إلاّ أنّ النصر سرعان ما دخل في أجواء المباراة، وكان صاحب المبادرة الهجومية عندما انفرد الكاميروني فينسنت أبو بكر بالمرمى ولعب الكرة بجوار القائم (9)، ليعوض هذا الاخير اخفاقه بافتتاحه التسجيل بعدما وضعه البرازيلي تاليسكا في مواجهة المرمى ليسدد على يمين الحارس محمد رضا أخبري (11). وظلت المباراة على هذه النتيجة حتى نهايتها.

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