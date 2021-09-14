الامارات | يونغ بويز يُسقط يونايتد.. ويفسد فرحة رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن يونغ بويز يُسقط يونايتد.. ويفسد فرحة رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسقط يونغ بويز السويسري ضيفه مانشستر يونايتد الانكليزي بهدف قاتل عبر البديل المهاجم الأميركي جوردان سيباتشو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليفوز 2-1، ويفسد فرحة العائد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان افتتح التسجيل على ملعب "وانكدورف" في برن اليوم، ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة السادسة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعانى يونايتد أمام أصحاب الأرض بعدما خاض الشوط الثاني بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه آرون وان-بيساكا في الدقيقة 35.

وسجل "سي آر7" هدف التقدم في الدقيقة 13 في مباراته الـ 177 في دوري الابطال، متساوياً مع الحارس الاسباني السابق لريال مدريد الاسباني إيكر كاسياس كأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في المسابقة القارية الأم، أمام كل من لاعب وسط برشلونة السابق تشافي (151) وزميله السابق ونجم باريس سان جرمان الحالي الارجنتيني ليونيل ميسي (149) ومهاجم ريال الاسباني راوول (142).

غير أن يونغ بويز أفسد فرحة رونالدو ويونايتد بادراكه التعادل عبر الكاميروني نيكولاس نغاماليو في الدقيقة 66، قبل أن يرتكب المدافع البديل لفريق "الشياطين الحمر" جيسي لينغارد خطأً قاتلاً عندما حاول ارجاع الكرة إلى حارسه الاسباني دافيد دي خيا فقطعها سيباتشو وسددها سهلة في الشباك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news