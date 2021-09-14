نياكاتي يدشن ظهوره أمام النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​انضم الرباعي الدولي أحمد حجازي وفهد المولد وعبدالإله المالكي وسعود عبدالحميد إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مساء أمس بعد أن استمتعوا بإجازة إضافية لمدة يوم عن التدريبات.

وجاء قرار المدير الفني، الروماني كوزمين كونترا بمنحهم هذه الراحة كونهم شاركوا في لقاء أبها الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولم يكتفوا بالوقت المطلوب للراحة خلال الفترة التي سبقت اللقاء.

وكان حجازي شارك من المنتخب المصري في الفترة الماضية، فيما لعب الثلاثي المولد والمالكي وسعود مع المنتخب الأول في التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وبدأ كونترا أمس الاستعداد الفعلي لمواجهة فريق النصرمساء السبت المقبل في العاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

كما قرر الجهاز الفني انضمام المهاجم الجديد، الفرنسي يوسف نياكاتي للقائمة التي ستواجه النصر لتكون قمة السبت بملعب مرسول بارك بالرياض، الظهور الأول للاعب الذي تم التعاقد معه في اليومين الأخيرين لفترة التعاقدات الصيفية في أغسطس الماضي، وذلك بعدما تم استبعاده عن المشاركة في المواجهة الماضية أمام أبها لعدم اكتمال جاهزيته اللياقية والفنية.

بدورها رصدت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي مكافأة مالية مجزية للاعبين حال فوزهم على النصر لتحفيزهم ورفع معنوياتهم من أجل التمسك بالصدارة، لاسيما أن الفريق يسير بتحقيق نقاط إيجابية، حيث حصل على 9 نقاط من أصل 4 مباريات.