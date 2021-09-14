منتخب الطائرة يعبر كازاخستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تذوق المنتخب السعودي الأول لكرة الطائرة طعم الانتصارات للبطولة الآسيوية الـ21 المقامة حاليا في اليابان، حيث تغلب أمس على منتخب كازاختسان 3/ 0، وذلك بعد خسارتين متتاليتين وبنتيجة 0/ 3 أمام منتخبي كوريا الجنوبية والصين تايبيه.

وفاز أخضر الطائرة على كازاخستان في المواجهة التي جمعتهما على الصالة الرئيسة في تشيبا بورت أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة.

وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة على النحو التالي: 25 / 23 ، 25 /21 و25 /23، حيث فرض الأخضر سيطرته على المباراة بفضل الضربات الساحقة وحائط الصد الذي تميز به لاعبوه.

وبات فقط أمام المنتخب السعودي خوض منافسات تحديد المراكز من التاسع وحتى الـ16 بجوار منتخبات هونج كونج وتايلند وكازاخستان، حيث سيلعب غدا مع هونج كونج، ويقابل تايلند يوم الجمعة المقبل.