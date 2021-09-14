منتخب الطائرة يعبر كازاخستان

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وفاز أخضر الطائرة على كازاخستان في المواجهة التي جمعتهما على الصالة الرئيسة في تشيبا بورت أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة.
وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة على النحو التالي: 25 / 23 ، 25 /21 و25 /23، حيث فرض الأخضر سيطرته على المباراة بفضل الضربات الساحقة وحائط الصد الذي تميز به لاعبوه.
وبات فقط أمام المنتخب السعودي خوض منافسات تحديد المراكز من التاسع وحتى الـ16 بجوار منتخبات هونج كونج وتايلند وكازاخستان، حيث سيلعب غدا مع هونج كونج، ويقابل تايلند يوم الجمعة المقبل.
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